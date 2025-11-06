Hochzeit und HerzinfarktJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 23: Hochzeit und Herzinfarkt
19 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Obwohl Howard seiner Mutter noch nichts von seiner Verlobung mit Bernadette erzählt hat, schmieden die beiden Hochzeitspläne. In einem sehr ungünstigen Moment wagt er dann doch, es ihr zu sagen. Penny, die aus der Gruppe ausgeschlossen wurde seit Priya mit Leonard zusammen ist, erfreut sich an Gesprächen mit Sheldon. Plötzlich erfahren sie, dass Howard mit seiner Mutter im Krankenhaus ist. Alle wollen fahren und ihm beistehen, doch Sheldon hat panische Angst vor Bazillen ...
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen