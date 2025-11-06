Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Hochzeit und Herzinfarkt

ProSiebenStaffel 4Folge 23vom 06.11.2025
Hochzeit und Herzinfarkt

Folge 23: Hochzeit und Herzinfarkt

19 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Obwohl Howard seiner Mutter noch nichts von seiner Verlobung mit Bernadette erzählt hat, schmieden die beiden Hochzeitspläne. In einem sehr ungünstigen Moment wagt er dann doch, es ihr zu sagen. Penny, die aus der Gruppe ausgeschlossen wurde seit Priya mit Leonard zusammen ist, erfreut sich an Gesprächen mit Sheldon. Plötzlich erfahren sie, dass Howard mit seiner Mutter im Krankenhaus ist. Alle wollen fahren und ihm beistehen, doch Sheldon hat panische Angst vor Bazillen ...

