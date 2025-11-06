The Big Bang Theory
Folge 22: Die Antilope im Curry
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Amy und Penny erfahren, dass Bernadette und Howard von Priya und Leonard zum Essen eingeladen wurden. Amy traut Priya nicht über den Weg und schickt Bernadette als Geheimagentin zu dem Essen, um an Informationen für sie und Penny zu kommen. Tatsächlich simst Bernadette interessante Details: Priya lästert über Pennys gescheiterte Schauspielkarriere. Im Gegenzug soll Bernadette behaupten, dass Penny in einem Film mit Angelina Jolie spielt. Das aber geht gehörig schief ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen