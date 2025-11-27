Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Ordnung in der Abstellkammer

ProSiebenStaffel 6Folge 19vom 27.11.2025
Ordnung in der Abstellkammer

Folge 19: Ordnung in der Abstellkammer

19 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Während Bernadette und Howard eine Dinner-Party für ihre Freunde geben, sortiert Sheldon wie besessen den Wandschrank der beiden. Dabei findet er einen bislang ungeöffneten Brief von Howards treulosem Vater, den er natürlich liest. Howard ist stinksauer, will aber nicht wissen, was sein Vater ihm vor vielen Jahren schrieb. Die Mädels platzen hingegen vor Neugier und quetschen Sheldon heimlich aus. Howard erfährt allerdings davon ...

