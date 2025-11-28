Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Würfeln und küssen

ProSiebenStaffel 6Folge 23vom 17.01.2026
Würfeln und küssen

Würfeln und küssenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 23: Würfeln und küssen

20 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Eigentlich wollten die Mädels ein Wochenende in Las Vegas verbringen. Durch ein Missgeschick von Amy dürfen sie allerdings nicht in den Flieger und platzen bei der Heimkehr mitten in eine Partie "Dungeons & Dragons" der Jungs hinein. Die verpflichten ihre Freundinnen kurzerhand zum Mitspielen, da Raj sie ohnehin für Lucy versetzt hat. Alle haben mächtig Spaß - bis Howard sich einen bösen Patzer gegenüber Amy leistet ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen