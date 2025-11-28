The Big Bang Theory
Folge 23: Würfeln und küssen
20 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6
Eigentlich wollten die Mädels ein Wochenende in Las Vegas verbringen. Durch ein Missgeschick von Amy dürfen sie allerdings nicht in den Flieger und platzen bei der Heimkehr mitten in eine Partie "Dungeons & Dragons" der Jungs hinein. Die verpflichten ihre Freundinnen kurzerhand zum Mitspielen, da Raj sie ohnehin für Lucy versetzt hat. Alle haben mächtig Spaß - bis Howard sich einen bösen Patzer gegenüber Amy leistet ...
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
