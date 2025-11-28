The Big Bang Theory
Folge 24: Wie ein Wasserfall
20 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6
Leonard entscheidet sich, an einer Forschungsreise unter der Leitung von Stephen Hawking teilzunehmen. Dafür wird er vier Monate in der Nordsee auf einem Schiff verbringen. Während Sheldon eifersüchtig ist, vermisst Penny ihren Liebsten ganz arg. Ihren Schmerz kann sie mit Raj teilen: Lucy hat ihn verlassen, weil sie glaubt, mit ihrer Sozialphobie nie seine Freunde kennenlernen zu können. Die Trennung löst bei Raj etwas Ungeheuerliches aus ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen