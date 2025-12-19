The Big Bang Theory
Folge 21: Wir sind alle Chef
18 Min.Folge vom 28.01.2026
Raj soll für die NASA eine Methode entwickeln, um mit Aliens in Kontakt zu treten. Da Howard und Sheldon ihm ihre Ideen aufzwingen wollen, sucht er sich Leonard als Projektpartner aus. Allerdings merken die beiden schnell, dass sie ohne einen Leitwolf nicht vorankommen ... Penny hat die Chance auf ein Casting für einen neuen Film und ist sich zunächst nicht sicher, ob sie teilnehmen soll. Als sie auf das Vorsprechen wartet, wird ihr klar, warum sie lieber Pharmareferentin ist ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen