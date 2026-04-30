Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Werfen wie ein Mädchen

ProSiebenStaffel 8Folge 3vom 30.04.2026
Werfen wie ein Mädchen

Werfen wie ein MädchenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 3: Werfen wie ein Mädchen

19 Min.Folge vom 30.04.2026

Bei einem Baseball-Spiel soll Howard für einen guten Zweck den ersten Ball werfen, da er ein Astronaut ist. Leider ist er vollkommen unsportlich und bringt im Training keinen vernünftigen Wurf zustande. Eine Blamage scheint unausweichlich. Penny und Leonard leiden hingegen unter den Sticheleien von Sheldon. Er wird nicht müde ihnen zu erklären, warum Amy und er ein viel tolleres Paar sind als sie.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen