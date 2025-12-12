Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

ProSiebenStaffel 8Folge 6vom 12.12.2025
Folge 6: Festgehalt statt Taschengeld

21 Min.Folge vom 12.12.2025

Da Penny für ihren neuen Job einen Firmenwagen bekommen hat, hat sie ihren alten Wagen verkauft und will den Erlös Leonard geben - schließlich hatte er ihr das Auto geschenkt. Leonard möchte das Geld allerdings nicht annehmen, und es kommt zum Streit. Raj und Sheldon planen, an einem Forschungsprojekt zu Dunkler Materie teilzunehmen, das in einer Mine stattfindet. Allerdings müssen sie vorher testen, ob sie mit der Ausnahmesituation unter Tage zurechtkommen würden ...

