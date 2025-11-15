Der Mann, der beide im Bett hatteJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 4: Der Mann, der beide im Bett hatte
18 Min.Folge vom 15.11.2025
Die gesamte Clique lernt Rajs Freundin Emily kennen. Leider sind sich Penny und der Rotschopf nicht gerade sympathisch. Bei einem klärenden Gespräch kommt auch heraus, wieso Emily Penny nicht besonders mag. Die Aussprache bedeutet allerdings noch lange nicht, dass die beiden dicke Freundinnen werden ... Die Jungs überlegen unterdessen, ob sie ihren eigenen Comicbuchladen eröffnen sollen. Irgendwie fehlt ihnen Stuarts Refugium. Doch es gilt, einiges zu überdenken.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
