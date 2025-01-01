Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 3Folge 11
93 Min.Ab 12

Drei Monate sind seit dem Auszug aus dem Camp vergangen. Nun sehen sich die sechs Halbfinalisten Jack, Sonja, Nancy, Frank, Cihan und Jenny endlich wieder. Spektakuläre und anstrengende Challenges warten auf die Kandidaten. Am Ende entscheidet jedoch wie immer die Waage: Wer schafft den Einzug ins Finale und wird "The Biggest Loser 2012"? Wer gewinnt die Rekordsumme von 50.000 Euro?

