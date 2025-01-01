Das XXL-Finale "Biggest Loser" 2013Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 12: Das XXL-Finale "Biggest Loser" 2013
140 Min.Ab 12
Das große Finale von "The Biggest Loser - Abspecken im Doppelpack" steht an: Noch haben Sonja, Jennifer und Jack Chancen auf den Siegertitel. Insgesamt 24 Kandidaten starteten im Oktober 2011 den Kampf gegen das Übergewicht. Unter Anleitung von Teamchefin Dr. Christine Theiss und ihrem Expertenteam gelang der Abnehmtruppe das Unglaubliche: In nur acht Monaten verloren sie insgesamt über 850 Kilo. Doch wer hat am meisten abgespeckt und wird "The Biggest Loser 2012"?
