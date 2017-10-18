The Crime Chronicles
Folge vom 18.10.2017: Der Mörder ist die Maid
44 Min.Folge vom 18.10.2017Ab 12
Burbank, Kalifornien, 1934. Seit die Studios der Warner Brother's hier eröffnet hatten, mutierte die ruhige Kleinstadt zu einer Filmstadt, die vielen Leuten Arbeit gab. Es waren die Jahre der Großen Depression, während denen das Kino eine willkommene Abwechslung bot. Auch der sympathische Eric Madison, der mit seiner Frau Nellie im Apartmenthaus Sterling Arms lebt, arbeitet im Filmstudio. Als Eric eines Tages von Kugeln durchsiebt in seiner Wohnung gefunden wird, befürchtet die Polizei das Schlimmste, denn die schöne Nellie ist spurlos verschwunden. Im Lauf der Ermittlungen kommen Geheimnisse der Madisons ans Licht, die direkt in einen Albtraum führen.
