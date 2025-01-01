The Great Fight Night
Folge 5: Faszination Boxsport
23 Min.Ab 12
Max und Mcky tun alles, um sich für den großen Showdown die entscheidenden Vorteile zu sichern. Während Mcky auf das Alter und die Erfahrung von Boxlegende Axel Schulz setzt, holt sich Max im Sparring Tipps und Tricks von Peter Kadiru, dem aktuellen deutschen Meister im Schwergewicht.
