Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Great Fight Night

Faszination Boxsport

JoynStaffel 1Folge 5
Faszination Boxsport

Faszination BoxsportJetzt kostenlos streamen

The Great Fight Night

Folge 5: Faszination Boxsport

23 Min.Ab 12

Max und Mcky tun alles, um sich für den großen Showdown die entscheidenden Vorteile zu sichern. Während Mcky auf das Alter und die Erfahrung von Boxlegende Axel Schulz setzt, holt sich Max im Sparring Tipps und Tricks von Peter Kadiru, dem aktuellen deutschen Meister im Schwergewicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Great Fight Night
Joyn
The Great Fight Night

The Great Fight Night

Alle 2 Staffeln und Folgen