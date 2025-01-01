The Great Fight Night
Folge 8: Auge in Auge
28 Min.Ab 12
3 Wochen vor dem Kampf. Ingo Rohrbach, Sportjournalist und seit über 20 Jahren Box-Experte im TV, lädt Max und Mcky zu einem letzten Showdown. Ein letztes Aufeinandertreffen ohne Fäuste. Jetzt gilt es für beide keine Schwäche zu zeigen und den Psycho-Spielchen des Gegenübers stand zu halten.
The Great Fight Night
Genre:Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn