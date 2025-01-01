The Great Fight Night
Folge 6: Training oder Pause?
24 Min.Ab 12
Unterschiedliche Vorzeichen bei Max und Mcky: Während Max wichtige Erfahrungen beim Sparring mit seinen Streamer-Kollegen sammeln kann und erste Erfahrungen als Beobachter bei einem Box-Event sammelt, plagt sich Mcky mit Verletzungen und Anzeichen von Überforderung.
Genre:Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn