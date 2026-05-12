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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Unter Druck zeigen sie ihr wahres Ich

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 12.05.2026
Unter Druck zeigen sie ihr wahres Ich

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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 2: Unter Druck zeigen sie ihr wahres Ich

67 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Die Jagd geht in die nächste Runde und der Druck steigt spürbar. In 2,5 Quadratkilometern Wildnis kämpfen die Promis mit Erschöpfung, Angst und gegenseitigem Misstrauen. Während einige kompromisslos auf die Jagd gehen, fühlen sich andere hintergangen oder verraten. Vorwürfe, Streit und heftige Beleidigungen eskalieren - schon an Tag zwei fallen die ersten Masken. Jetzt zeigt sich, wer wirklich stark bleibt und wer bisher nur eine Rolle gespielt hat.

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