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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Die Jagd nach dem Jackpot

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 02.06.2026
Die Jagd nach dem Jackpot

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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 8: Die Jagd nach dem Jackpot

46 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Max, Serkan, Cecilia und Caro haben als Einzige alle Jagden überstanden - doch nur drei von ihnen ziehen ins Finale ein. Jetzt entscheiden die Kandidat:innen selbst: Wem gönnen sie den Sieg und wem nicht? In der letzten Mission müssen zwei Würfel gefunden werden. Wer schnappt sich am Ende 36.500 Euro und gewinnt "The Hunt" 2026?

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