Comeback mit KonsequenzenJetzt ohne Werbung streamen
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 6: Comeback mit Konsequenzen
67 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 16
Der Herr der Jagd sorgt für eine böse Überraschung: Ausgerechnet Max Bornmann kehrt ins Jagdhaus zurück - für Sandra ein Schlag ins Gesicht! Doch damit nicht genug: Das Jagdgebiet wird drastisch verkleinert. Mehr Tempo, weniger Verstecke und maximaler Druck für die Gejagten. Zusätzlich darf Max alle Rollen neu verteilen. Und: Die Stimmung eskaliert: Maurice gerät mit Serkan aneinander!
Alle Staffeln im Überblick
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Joyn