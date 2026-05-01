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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Comeback mit Konsequenzen

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 26.05.2026
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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 6: Comeback mit Konsequenzen

67 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 16

Der Herr der Jagd sorgt für eine böse Überraschung: Ausgerechnet Max Bornmann kehrt ins Jagdhaus zurück - für Sandra ein Schlag ins Gesicht! Doch damit nicht genug: Das Jagdgebiet wird drastisch verkleinert. Mehr Tempo, weniger Verstecke und maximaler Druck für die Gejagten. Zusätzlich darf Max alle Rollen neu verteilen. Und: Die Stimmung eskaliert: Maurice gerät mit Serkan aneinander!

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