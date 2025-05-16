The Irrational - Kriminell logisch
Folge 1: Erinnerungslücken
41 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Verhaltensforscher Alec soll die Ermittler des FBI bei einem mysteriösen Mordfall beraten. Eine Modeinfluencerin ist auf noch ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Obwohl deren Partner den Mord gesteht, glaubt Alec nicht an eine Beziehungstat. Kann er anhand seiner Analysen den wahren Täter überführen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Irrational - Kriminell logisch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH