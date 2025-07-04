The Irrational - Kriminell logisch
Folge 8: Verbrannte Erde
41 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Alec wird in einen Fall verwickelt, der ihm einiges abverlangt. Gemeinsam mit seinem Team muss er einen Feuerteufel ausfindig machen. Weil bei dem Brand ein junger Mensch ums Leben gekommen ist, ermitteln sie außerdem wegen Mordes. Schon bald finden die Profiler erste Hinweise auf den Täter. Doch dann wird Alec plötzlich von seiner Vergangenheit eingeholt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Irrational - Kriminell logisch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH