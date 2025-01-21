Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Irrational - Kriminell logisch

Kollateralschaden

NBCUniversalStaffel 2Folge 1vom 21.01.2025
Kollateralschaden

KollateralschadenJetzt kostenlos streamen

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 1: Kollateralschaden

41 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12

Alec und sein Team setzen alles daran, Rose zu finden, die seit einiger Zeit vermisst wird. Alec geht davon aus, dass sie entführt wurde. Schnell wird klar, dass sie es hier mit kaltblütigen Tätern zu tun haben. Und auch Rose erkennt schon bald, dass sie in großer Gefahr schwebt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Irrational - Kriminell logisch
NBCUniversal
The Irrational - Kriminell logisch

The Irrational - Kriminell logisch

Alle 2 Staffeln und Folgen