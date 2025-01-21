The Irrational - Kriminell logisch
Folge 1: Kollateralschaden
41 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Alec und sein Team setzen alles daran, Rose zu finden, die seit einiger Zeit vermisst wird. Alec geht davon aus, dass sie entführt wurde. Schnell wird klar, dass sie es hier mit kaltblütigen Tätern zu tun haben. Und auch Rose erkennt schon bald, dass sie in großer Gefahr schwebt ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH