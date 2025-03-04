The Irrational - Kriminell logisch
Folge 7: Superfan
41 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Als eine junge Frau tot im Park aufgefunden wird, gerät K-Pop-Sängerin Yoonie ins Visier der Ermittlungen. Verzweifelt bittet sie Alec und Rose um Hilfe, ihre Unschuld zu beweisen. Wie sich herausstellt, hütet Yoonie einige dunkle Geheimnisse, die das Opfer, das gleichzeitig einer ihrer größten Fans war, ans Licht bringen wollte. Können Alec und sein Team den wahrer Täter überführen? Währenddessen müssen Rizwan, Simon und Phoebe nach deren Rückkehr als Team zusammenfinden.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH