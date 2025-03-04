Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Irrational - Kriminell logisch

NBCUniversalStaffel 2Folge 7vom 04.03.2025
41 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Als eine junge Frau tot im Park aufgefunden wird, gerät K-Pop-Sängerin Yoonie ins Visier der Ermittlungen. Verzweifelt bittet sie Alec und Rose um Hilfe, ihre Unschuld zu beweisen. Wie sich herausstellt, hütet Yoonie einige dunkle Geheimnisse, die das Opfer, das gleichzeitig einer ihrer größten Fans war, ans Licht bringen wollte. Können Alec und sein Team den wahrer Täter überführen? Währenddessen müssen Rizwan, Simon und Phoebe nach deren Rückkehr als Team zusammenfinden.

NBCUniversal
