The Irrational - Kriminell logisch
Folge 10: Abrakadabra
41 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Alec und Rose sind zu Gast bei einer Zaubershow, als sich ein brutaler Mord ereignet. Eine Zuschauerin wird tot aufgefunden und die Hauptdarstellerin Helena Jansen soll dafür verantwortlich sein. Um Helenas Unschuld zu beweisen, suchen Alec und Rose backstage nach Hinweisen. Dabei stoßen sie schon bald auf ein dunkles Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Irrational - Kriminell logisch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH