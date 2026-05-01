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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Der Kampf gegen die Zeit

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 22.05.2026
Der Kampf gegen die Zeit

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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 3: Der Kampf gegen die Zeit

43 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Die Hummersaison steht vor der Tür und leitet das große Finale für Krabben- und Jakobsmuschelfischer ein. Adam geht im Norden ein hohes Risiko ein, während Codys Crew Rekordfänge an Bord holt - bis ein Beinahe-Unfall das Boot erschüttert. Und: William treibt sowohl seine Crew als auch die Moonship an ihre Belastungsgrenze.

Weitere Folgen in Staffel 1

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