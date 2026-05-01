Der Kampf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 3: Der Kampf gegen die Zeit
43 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Die Hummersaison steht vor der Tür und leitet das große Finale für Krabben- und Jakobsmuschelfischer ein. Adam geht im Norden ein hohes Risiko ein, während Codys Crew Rekordfänge an Bord holt - bis ein Beinahe-Unfall das Boot erschüttert. Und: William treibt sowohl seine Crew als auch die Moonship an ihre Belastungsgrenze.
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The Last Captains - Leben für den Fischfang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.