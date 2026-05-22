Beginn der Hummer-SaisonJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 4: Beginn der Hummer-Saison
44 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Die Hummersaison ist auf den Magdalenen-Inseln in vollem Gange. Über hundert Boote liefern sich einen Wettkampf um die besten Fanggründe. William gerät bereits vor dem Absenken seiner Reusen in Schwierigkeiten auf See, während Adam und Steven ihrer Krabbenquote hinterherhetzen.
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The Last Captains - Leben für den Fischfang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.