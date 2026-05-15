Die letzte Chance auf mehr GewinnJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 8: Die letzte Chance auf mehr Gewinn
43 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Mit dem Ende der Hummersaison bricht Adam zu seinem Thunfischfang auf. Während sein Körper zunehmend an seine Grenzen kommt und seine finanzielle Existenz auf dem Spiel steht, könnte ein einziger Blauflossen-Thunfisch die Saison retten - oder ihr endgültiges Schicksal besiegeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
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The Last Captains - Leben für den Fischfang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.