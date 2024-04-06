Neue Masken, neues Rateteam, neuer RätselspaßJetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 1: Neue Masken, neues Rateteam, neuer Rätselspaß
151 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6
Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski und Schauspieler Rick Kavanian begeben sich in der 10. Staffel auf Spurensuche, um die wichtigste Frage zu beantworten: Welche Stars stecken unter den Masken?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen