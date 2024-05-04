Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 10 Folge 5 vom 04.05.2024
139 Min. Folge vom 04.05.2024 Ab 6

Halbfinale, olé! Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Flip Flop, dem Floh und dem Krokodil? Und wer steckt in Folge 5 unter dem Mysterium? Musik-Ikone Jan Delay rätselt mit Palina Rojinski und Rick Kavanian.

