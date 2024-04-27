Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer

Wer kommt den Promis auf die Schliche?

ProSiebenStaffel 10Folge 4vom 27.04.2024
Wer kommt den Promis auf die Schliche?

The Masked Singer

Folge 4: Wer kommt den Promis auf die Schliche?

143 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 6

Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Flip Flop, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Wer steckt unter dem Mysterium in Folge vier? Die Moderatorin Viviane Geppert rätselt mit Palina Rojinski und Rick Kavanian.

