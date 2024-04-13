Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer

Der Rätselspaß geht in die zweite Runde

ProSiebenStaffel 10Folge 2vom 13.04.2024
Der Rätselspaß geht in die zweite Runde

The Masked Singer

Folge 2: Der Rätselspaß geht in die zweite Runde

138 Min.Folge vom 13.04.2024Ab 6

Das Rätsel geht in die zweite Runde. Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Babylöwen, dem Flip Flop, der Zuckerwatte, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Und wer steckt unter dem Mysterium?

