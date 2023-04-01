Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer

Neue Masken, neuer Rätselspaß

ProSiebenStaffel 8Folge 1vom 01.04.2023
Neue Masken, neuer Rätselspaß

Folge 1: Neue Masken, neuer Rätselspaß

152 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6

Geballte Musikexpertise im Rateteam: Zum Auftakt der neuen Staffel "The Masked Singer" nimmt Wincent Weiss neben den erprobten Detektiven Rea Garvey und Ruth Moschner am Ratepult Platz. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und beantwortet die alles entscheidende "The Masked Singer"-Frage?

