Neue Woche, neue Fragen!

ProSiebenStaffel 8Folge 4vom 22.04.2023
145 Min.Folge vom 22.04.2023Ab 6

Drei Prominente wurden bereits enthüllt, doch welche Stars verbergen sich unter dem Igel, dem Frotteefanten, dem Schuhschnabel, dem Seepferdchen, dem Toast und Diamantula? Beatrice Egli rätselt mit Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam: Wer überzeugt die Zuschauer:innen? Wer muss die Maske lüften?

ProSieben
