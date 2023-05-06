Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 6vom 06.05.2023
175 Min.Folge vom 06.05.2023Ab 6

Im großen "The Masked Singer"-Finale werden alle Promis enthüllt. Seit fünf Wochen halten der Igel, der Schuhschnabel, Mystica und der Frotteefant ihre Identitäten geheim. Wer steckt unter den Masken und wer holt sich den "The Masked Singer"-Pokal? Vorjahressieger Daniel Donskoy ist Rategast im Finale und versucht gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey, den vier maskierten Stars auf die Schliche zu kommen.

