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The Masked Singer

Mehr Ratefüchse, mehr Ratespaß

ProSiebenStaffel 11Folge 1vom 23.11.2024
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The Masked Singer

Folge 1: Mehr Ratefüchse, mehr Ratespaß

141 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 6

Mehr Ratefüchse. Mehr Ratespaß. In der 11. Staffel von "The Masked Singer" gehen gleich vier Prominente auf Spurensuche: Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski rätselt gemeinsam mit Sänger Rea Garvey in allen sechs Live-Shows. Herausgefordert werden die beiden von wöchentlich wechselnden Rateduos, die ebenfalls versuchen, die maskierten Sängerinnen und Sänger zu enttarnen. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und enttarnt die Stars unter den Masken?

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