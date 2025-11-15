Ein Abend voller Geheimnisse!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 2: Ein Abend voller Geheimnisse!
221 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen. In Folge 2 wird das Duo von The BossHoss unterstützt.
