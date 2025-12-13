The Masked Singer
Folge 6: Finale
182 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Finale bei "The Masked Singer"! Woche für Woche begaben sich Verona Pooth und Chris Tall auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen. Welcher Promi wird seine Identität als letztes lüften?
The Masked Singer
