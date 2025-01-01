Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Der Geschmack des Todes

WarnerStaffel 2Folge 15
Der Geschmack des Todes

Der Geschmack des TodesJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 15: Der Geschmack des Todes

41 Min.Ab 12

Jeffrey Barge, der aussichtsreichste Bewerber um den Sieg beim Kochwettbewerb im Westing Resort Hotel, stirbt zum Auftakt der Veranstaltung an einer tödlichen Dosis Gift. Spitzenköchin Julia St. Germain, die ein Verhältnis mit ihm hatte, sowie Jeffreys Frau und die Sous-Chefin Eliza Greene sind verdächtig. Während eines Gedächtnisdinners zu Ehren von Jeffrey gibt Patrick Jane vor, den mit Gift versetzten Pfeffer unter die Suppe gemischt zu haben - und der Täter verrät sich ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen