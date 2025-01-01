Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Ernie und Bert

WarnerStaffel 2Folge 7
Ernie und Bert

Ernie und BertJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 7: Ernie und Bert

41 Min.Ab 12

Mia Westlake, die mit ihrer Schwester Verona Erbin eines größeren Vermögens ist, wurde entführt. Das Verbrechen erinnert an den zurückliegenden Fall des Entführungsopfers Colin Haymer, der nach der Lösegeldübergabe erschossen wurde. Teresa Lisbon findet heraus, dass die damalige Freundin von Colin als Maulwurf fungiert hat, um den Entführern die nötigen Informationen zukommen zu lassen. Patrick Jane schließt daraus, dass auch hier ein Maulwurf die Tat unterstützt haben muss.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen