The Mentalist

Boscos Rache

Staffel 2Folge 6
Boscos Rache

Folge 6: Boscos Rache

42 Min.Ab 12

Als Bosco bei einem Routine-Scan die Wanze, die Patrick Jane in seinem Büro platziert hat, findet, sorgt er dafür, dass Patrick in Untersuchungshaft kommt. Doch der entwickelt den Ehrgeiz, den Fall des erschlagenen Kirby Hines aus dem Gefängnis heraus aufzuklären. Als es ihm gelingt, die Unschuld des Hauptverdächtigen Rod Gerber zu beweisen, bricht er aus der Haft aus, um den wahren Täter zu finden - wohl wissend, dass ihm die Polizei im Nacken sitzt ...

