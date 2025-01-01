The Mentalist
Folge 21: Schachmatt
42 Min.Ab 12
Der geniale Mathematiker Noah Valiquette wird laut Zeugen von einem Clown erschossen, der ihm einen Zeigefinger abschneidet und damit flieht. Patrick Jane findet den Finger in der durchwühlten Wohnung der Frau des Toten. Er dient als Schlüssel zu einem Safe, in dem Patrick außer einem Schachspiel einen weiteren Schlüssel für ein unbekanntes Schließfach findet. Er vermutet, dass sich darin eine Erfindung befindet, die Noah für den Besitzer einer Kryptographie-Firma gebaut hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen