The Mentalist

Schachmatt

Staffel 2Folge 21
Schachmatt

The Mentalist

Folge 21: Schachmatt

42 Min.Ab 12

Der geniale Mathematiker Noah Valiquette wird laut Zeugen von einem Clown erschossen, der ihm einen Zeigefinger abschneidet und damit flieht. Patrick Jane findet den Finger in der durchwühlten Wohnung der Frau des Toten. Er dient als Schlüssel zu einem Safe, in dem Patrick außer einem Schachspiel einen weiteren Schlüssel für ein unbekanntes Schließfach findet. Er vermutet, dass sich darin eine Erfindung befindet, die Noah für den Besitzer einer Kryptographie-Firma gebaut hat ...

