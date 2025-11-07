The Mentalist
Folge 23: Kein einziges Wort
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Patrick Jane hat Gefallen an Kristina Frye gefunden und geht mir ihr essen. Zeitgleich taucht im Internet ein Video auf, das die Ermordung der Studentin Marley Sparrow zeigt. Alle Indizien sprechen dafür, dass Red John sie getötet hat, doch Patrick erkennt, dass ein Trittbrettfahrer dahinter steckt. Kristina nutzt ihr Insiderwissen über den Fall für ihre eigenen Zwecke aus: Sie will mit Hilfe einer Fernseh-Talkshow für sich als Medium werben - und appelliert an Red John ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen