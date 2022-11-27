Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Der Stich

Staffel 1Folge 2
Der Stich

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Folge 2: Der Stich

50 Min.Ab 16

Rosemary Andersons Freund John Button wird verhaftet und vor Gericht für schuldig gesprochen. Doch dann spürt die Polizei einen weiteren Mann auf: Eric Edgar Cooke gesteht mehrere Morde, darunter auch den an Rosemary Anderson.

