The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
Folge 3: Das Bekenntnis
50 Min.Ab 16
Die Polizei ist zuversichtlich, dass sie endlich den "Night Caller" gefasst hat. Eric Edgar Cooke gesteht die Schießerei am Australia Day sowie weitere Taten. Die Polizei will jedoch nicht glauben, dass Eric auch Rosemary oder Jillian getötet hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2020 Night Caller Pty Ltd