The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
Folge 4: Das Vermächtnis
49 Min.Ab 16
Eric wird 1964 hingerichtet. Darryl Beamish verbüßt seine volle Strafe. John Button sitzt fünf Jahre im Gefängnis, bevor er auf Bewährung entlassen wird. Eine spätere Untersuchung des Falls enthüllt Korruption bei der australischen Polizei.
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2020 Night Caller Pty Ltd