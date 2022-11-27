Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Das Vermächtnis

FilmRiseStaffel 1Folge 4
Das Vermächtnis

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Folge 4: Das Vermächtnis

49 Min.Ab 16

Eric wird 1964 hingerichtet. Darryl Beamish verbüßt seine volle Strafe. John Button sitzt fünf Jahre im Gefängnis, bevor er auf Bewährung entlassen wird. Eine spätere Untersuchung des Falls enthüllt Korruption bei der australischen Polizei.

