Neue Regeln im emotionalen Halbfinale von "The Taste"

SAT.1Staffel 10Folge 8vom 09.11.2022
Folge 8: Neue Regeln im emotionalen Halbfinale von "The Taste"

156 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6

Gleich drei Gastjuroren testen heute die kulinarischen Mittelmeer-Kenntnisse der Kandidat:innen: Während sich Matteo Ferrantino im ersten Teamkochen dem Thema "Italien" und Konstantin Filippou im zweiten Teamkochen "Griechenland" widmet, kommen im Solokochen Juan Amadors spanische Geheimzutaten Olivenöl, geräuchertes Paprika-Pulver sowie die Amela-Tomate zum Einsatz. Und wer schafft es schließlich im Entscheidungskochen, einen spanischen Löffel zu kreieren, der Juan schmeckt?

SAT.1
