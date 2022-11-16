Riesen Spannung und Freudentränen beim großen FinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 9: Riesen Spannung und Freudentränen beim großen Finale
161 Min.Folge vom 16.11.2022Ab 6
Im Finale müssen die Kandidat:innen heute noch einmal alles geben: Die Gastjuroren Tohru Nakamura und Christoph Rüffer wollen deutsche Klassiker mit japanischer Präzision kredenzt sehen. Zur Auswahl stehen u. a. die Königsberger Klopse oder der Zwiebelrostbraten. Im Solokochen dürfen Pfifferlinge, Butter oder grüne Erbsen verarbeitet werden bis es schließlich im Entscheidungskochen darum geht, eine Lieblingszutat von Angelina Kirsch auf den Löffel zu bringen.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen