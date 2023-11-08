Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Zurück in die Schule mit Cornelia Poletto

SAT.1Staffel 12Folge 3vom 08.11.2023
Zurück in die Schule mit Cornelia Poletto

Zurück in die Schule mit Cornelia PolettoJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 3: Zurück in die Schule mit Cornelia Poletto

133 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6

Gastjurorin Cornelia Poletto schickt die Teams "zurück in die Schule". Premiere bei "The Taste": Die Coaches selbst kochen sich für ihre Teams durch die Schulzeit und kreieren Genuss-Löffel zu den Fächern "Geschichte", "Chemie", "Mathematik" und "Kunst". Fürs Solokochen bringt Poletto italienische Köstlichkeiten mit. Im Entscheidungskochen heißt die Aufgabe "Wunschtag in der Schulkantine".

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen