Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Süß und salziger Nikolaus-Tag: Roland Trettl sorgt für Chaos und Überraschungen

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 06.12.2023
Süß und salziger Nikolaus-Tag: Roland Trettl sorgt für Chaos und Überraschungen

Süß und salziger Nikolaus-Tag: Roland Trettl sorgt für Chaos und ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 7: Süß und salziger Nikolaus-Tag: Roland Trettl sorgt für Chaos und Überraschungen

139 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6

"Der Nikolaus war da!" Fürs Teamkochen hat er seine Lieblingszutaten wie "Clementine" oder "Lebkuchen" auf die Lose geschrieben. Die Aufgaben der Gastjuroren Gerhard Retter und Roland Trettl lauten: winterliche Löffel-Kreationen. Im Solokochen werden die Zutaten, die eben noch zuckersüß eingesetzt wurden, für ein herzhaftes Löffel-Gericht verwendet. Im Entscheidungskochen setzen sich die Kochtalente kreativ mit dem Weihnachtsmarkt-Klassiker "Glühwein" auseinander.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen