The Taste

Coach-Battle und Münchner Sterne mit Rosina Ostler

SAT.1Staffel 14Folge 8vom 10.12.2025
Coach-Battle und Münchner Sterne mit Rosina Ostler

Folge 8: Coach-Battle und Münchner Sterne mit Rosina Ostler

145 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Coach-Legende Frank Rosin bewertet als Gastjuror das Teamkochen. Die Sache hat nur einen Haken: Tim Raue, Elif Oskan, Steffen Henssler und Alexander Herrmann müssen selbst ran an die Löffel und sich im Coach-Battle beweisen. Der Anreiz ist groß: Die beiden Coaches mit den besten Löffeln dürfen direkt einen Kandidaten ins Finale schicken. Fürs anschließende Einzelkochen kommt Rosina Ostler aus dem Münchner "Alois".

