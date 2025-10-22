Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

The Taste Spezial

SAT.1Staffel 14Folge 1vom 22.10.2025
The Taste Spezial

The Taste SpezialJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 1: The Taste Spezial

49 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

"The Taste Spezial" stellt die neuen Coaches Elif Oskan und Steffen Henssler vor, die erstmals zur Jury gehören. Die Sendung begleitet Hobbyköchin Eva, Spenglermeister Alfred und Restaurant-Inhaber Mike auf ihrem Weg in die Show. Außerdem gibt es ganz besondere Highlights aus den bisherigen 13 Staffeln der erfolgreichen Koch-Show.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen